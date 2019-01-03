Минувшей ночью в Екатеринбурге водитель, скрываясь от сотрудников ДПС, протаранил машину скорой помощи

В Екатеринбурге в ночь на 5 января произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. Opel Astra, уходя от погони сотрудников ДПС, протаранил машину скорой помощи. Пострадали пять человек.Авария произошла на перекрёстке улиц Седова – Надёждинской около часа ночи, сообщают наши коллеги из ИА «Ночные новости». Сотрудники ДПС притормозили иномарку для проверки документов, но автовладелец, испугавшись, решил скрыться от патрульных. Скрываясь от погони, Opel Astra проскочил на красный свет светофора и врезался в машину скорой. Он протаранил автомобиль медиков так сильно, что от удара он перевернулся на бок и пролетел ещё несколько метров.В результате аварии пострадали пять человек — водитель скорой, два фельдшера, а также водитель и пассажир Opel Astra. Всех пострадавших доставили в горбольницу №23. После досмотра машины виновника аварии сотрудники ДПС поняли, почему водитель хотел скрыться от них – в салоне они обнаружили пакетик с синтетическими наркотиками. Видимых признаков наркотического и алкогольного опьянения у водителя и пассажира не обнаружили, но на всякий случай их отправили на медосвидетельствование.«На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции были произведены замеры, участники ДТП опрошены об обстоятельствах аварии, составлены процессуальные документы», — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Обстоятельства аварии будут установлены в ходе начавшегося дознания. По окончании будет принято процессуальное решение.Фото: ИА "Ночные Новости"