Екатеринбург примет первый в истории чемпионат по древнейшей китайской игре Го

Сегодня, 5 января, в Екатеринбурге стартует чемпионат по древнейшей игре Го. Эта игра считается одна из самых сложных в мире и входит в ТОП-5 базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Всех желающих сразиться ждут в городском дворце творчества «Одарённость и технологии» на Карла Либкнехта, 44.Всего за два дня запланировано провести пять туров. Длительность игры составляет от 10 минут до нескольких часовИгра Го пришла к нам из Китая, по подсчётам учёных ей от 2 до 5 тысяч лет. В комплект интеллектуальной шарады входит всего-ничего: разлинованное игровое поле, камни и чаши. Задача соперников – занять своими камнями как можно больше места на игровом поле. Для, казалось бы, такой простой игры требуется сильная смекалка и умение разрабатывать стратегию.Зарегистрироваться на чемпионат можно на официальном сайте Российской Федерации Го или непосредственно на месте соревнований с 12:00 до 12:30. На настоящий момент своё участие подтвердили уже 62 игрока из Екатеринбурга, Новоуральска и Челябинска.Добавим, в Екатеринбурге действует начальная школа по обучению стратегической игре Го для детей и взрослых.Фото: официальный сайт Российской федерации Го