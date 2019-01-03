Полицейского из Полевского, обвиняемого в организации незаконной миграции, отпустили из СИЗО

17:41 | 4.01.2019

Свердловский областной суд изменил меру пресечения заместителю начальника отдела по вопросам миграции ОМВД Полевского Сергею Галищеву, который обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). 21 декабря Полевской городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения полицейскому в виде содержания под стражей, но на решение поступила апелляционная жалоба. Свердловский областной суд постановил отпустить Сергея Галищева под домашний арест.



Напомним, что Сергей Галищев был задержан утром 20 декабря оперативниками свердловского ОБОП, уголовного розыска и Управления собственной безопасности регионального ГУ МВД в рамках уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.



Данное задержание стало продолжением разработки спецслужб, начало которой было дано в конце июля 2018 года. Тогда сотрудники ОБОП и ФСБ провели обыски в полиции Полевского, были задержаны бизнесмен из Екатеринбурга Дмитрий Муллаяров, индивидуальный предприниматель из Полевского Арзу Шахмалиев и ИП Султон Назиров.