В Нижнем Тагиле задержан предполагаемый виновник ДТП в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, задержан водитель лесовоза, предполагаемый виновник ДТП в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое шестимесячных детей.«Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали в соответствии со статьей 91 УПК Российской Федерации, водителя лесовоза, допустившего ДТП в районе 48-го километра трассы Николо-Павловское - Алапаевск с гибелью четырех человек, в том числе двух шестимесячных младенцев. По данному представители МВД возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК Российской Федерации - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Санкция данной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.», - говорится в сообщении пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.Как ранее сообщалось руководителем пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, жуткая авария, о которой идет речь, произошла 3 января в 20:50 по местному времени в районе 48-го километра трассы Николо-Павловское - Алапаевск вблизи деревни Беляковка. По предварительным данным, водитель лесовоза Freightliner 1970 года рождения на затяжном повороте допустил занос прицепа, который выбросило на полосу для встречного движения, где он (прицеп) столкнулся с двигавшейся навстречу машиной ВАЗ-2112. Удар был настолько сильный, что у тягача оторвало мост.В результате столкновения получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте происшествия: водитель ВАЗ-2112, мужчина 1984 года рождения, его теща 1968 года рождения и двое шестимесячных сыновей. Супруге водителя ВАЗ удалось чудом выжить, неотложка ее срочно доставила в больницу, где врачи сейчас борются за ее жизнь.Признаки алкогольного опьянения у водителя лесовоза отсутствовали.В связи с тем, что грузовик находился на проезжей части, несколько нарядов ГИБДД организовали реверсивное движение, чтобы на дороге не образовалась пробка.В связи с большим количеством погибших на место автокатастрофы выезжал лично начальник нижнетагильского гарнизона полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров и заместитель начальника областного управления ГИБДД полковник Алексей Габдорахманов.Представителям МВД потребовалась помощь коллег из МЧС, так как извлечь тела из искореженной машины без спецсредств не представлялось возможным.