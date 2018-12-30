В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции проверяют автобусы, перевозящие детей

В Екатеринбурге проводится рейд инспекторов технического надзора ГИБДД, в ходе которого проверяется транспорт, привозящий детей в театры, ледовые городки, цирк, аквапарк.Так, 4 января были проверены автобусы, прибывшие на цирковое представление. Инспекторы ГИБДД проверили наличие опознавательных знаков, техническое состояние транспортных средств, наличие и исправность ремней безопасности и все необходимые для перевозки детей документы. Особое внимание уделялось отметке в путевом листе о прохождении водителем медицинского осмотра и его квалификации, так как к перевозкам групп детей допускаются лица, имеющие непрерывный стаж работы водителем автобуса не менее трех лет.За нарушения правил перевозки детей за время утреннего рейда в отношении 2 водителей возбуждены административные производства, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.«При выезде на линию к месту посадки детей - пассажиров водитель должен лично проверить состояние автобуса, так как на счету детская безопасность, - говорит госинспектор отделения технического надзора ГИБДД Екатеринбурга капитан полиции Ринат Вахитов.Всего за четыре дня инспекторами гостехнадзора ГИБДД проверено более 40 автобусов, по итогам которого два водителя привлечены к административной ответственности. Контрольно - профилактические мероприятия продлятся до окончания новогодних праздников.