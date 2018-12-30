Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 3 января 2019 года

14:36 | 4.01.2019

За прошедшие сутки с 08:00 03.01.2019г. до 08:00 04.01.2019г. на территории Свердловской области зарегистрировано 83 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 60 противоправных деяний. Из них: три убийства, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, четыре грабежа, 15 краж, в том числе одна квартирная, одно неправомерное завладение автотранспортом, шесть фактов незаконного оборота наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло шесть ДТП с пострадавшими, в которых пять человек погибли, в том числе двое несовершеннолетних, ещё 12 человек, в том числе трое детей, получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 48 массовых мероприятий, в которых приняло участие 21 000 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 194 полицейских, 58 работников частных охранных предприятий, 12 представителей ДНД, 9 сотрудников Росгвардии, 2 казака и 10 представителей контрольно-ревизионной службы. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.