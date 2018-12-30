Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

14:14 | 4.01.2019

Фото: скриншот видео/Антон Шкребтан

В Екатеринбурге на Объездной автодороге в результате ДТП загорелись машины

На Объездной автодороге в Екатеринбурге в результате ДТП загорелись «Газель» и легковушка. Видео с места происшествия разместил в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте» подписчик Антон Шкребтан.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, результатом инцидента стал затор на дороге. Скорость движения автотранспорта от улицы Щербакова до улицы 8 Марта составляет 7 км/час.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, на место происшествия выехали две единицы спецтехники и 10 человек личного состава. Данных о пострадавших в происшествии нет.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:01 | 4.01.2019
В Нижнем Тагиле задержан предполагаемый виновник ДТП в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей

14:57 | 4.01.2019
В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции проверяют автобусы, перевозящие детей

14:42 | 4.01.2019
5 января в «Хохловке» пройдет новогодняя елка

14:36 | 4.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 3 января 2019 года

14:24 | 4.01.2019
Опубликован полный список погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске

14:14 | 4.01.2019
В Екатеринбурге на Объездной автодороге в результате ДТП загорелись машины

13:55 | 4.01.2019
Магнитогорский металлургический комбинат окажет дополнительную материальную помощь пострадавшим при обрушении дома

13:37 | 4.01.2019
Главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина ждут в суде. Ему грозит штраф

13:12 | 4.01.2019
На уральской «трассе смерти» произошло очередное ДТП с летальным исходом

12:50 | 4.01.2019
Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена, начались первые похороны жертв трагедии

12:47 | 4.01.2019
Сотрудники свердловского МЧС продолжают «облавы» на продавцов пиротехники

12:33 | 4.01.2019
Гирлянды, цветы и голуби: что везут на Урал иностранцы

12:10 | 4.01.2019
Представители охранного рынка обратились за помощью к заместителю Генпрокурора по УрФО

03.01.2019

20:00 | 3.01.2019
В полиции Первоуральска проводят служебную проверку по факту охоты, устроенной на лося бойцом ППСП

19:18 | 3.01.2019
Свидетель по делу жительницы Режа Ирины Сохаревой предстанет перед судом

18:34 | 3.01.2019
В Екатеринбурге из-за перекрытия на Объездной - Серафимы Дерябиной водители нарушают ПДД

17:21 | 3.01.2019
На время новогодних каникул ледовый городок на пермской эспланаде будет работать до 23:30

16:16 | 3.01.2019
В Екатеринбурге прошла первая «Январская прогулка» вокруг Шарташа

15:48 | 3.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 января 2019 года

15:03 | 3.01.2019
На пермской набережной работает видеоинсталляция, посвященная театрам

14:56 | 3.01.2019
В Перми будет несколько теплых снежных дней

14:46 | 3.01.2019
Пассажиров автобуса, заглохшего на трассе Пермь-Екатеринбург, спасли инспекторы ДПС

14:43 | 3.01.2019
Киноцентр «Премьер» приглашает на Рождественскую неделю

14:28 | 3.01.2019
Более двухсот пьяных водителей задержаны в Свердловской области за первые дни праздников

13:50 | 3.01.2019
Из под руин дома в Магнитогорске извлечено тело 38-го погибшего

13:15 | 3.01.2019
Губернатор Челябинской области утвердил размеры материальной помощи пострадавшим в Магнитогорске

11:54 | 3.01.2019
В Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга пройдут традиционные рождественские богослужения

11:53 | 3.01.2019
Трагедия в Магнитогорске: число жертв возросло до 37 человек

11:43 | 3.01.2019
Список опознанных жертв магнитогорской трагедии по состоянию на 18:00 2 января

11:14 | 3.01.2019
В Екатеринбурге до конца недели будет тепло

02.01.2019

22:15 | 2.01.2019
Пермские подразделения по вопросам миграции выйдут на работу в каникулы

22:14 | 2.01.2019
Места массового отдыха в Перми находятся под контролем оперативных служб

21:13 | 2.01.2019
В Екатеринбурге проходит конкурс ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

18:00 | 2.01.2019
В Новоуральске задержали подозреваемых в разбойном нападении на пенсионера-инвалида

17:44 | 2.01.2019
Опубликован список найденных и опознанных жертв трагедии в Магнитогорске

17:05 | 2.01.2019
Число жертв в Магнитогорске достигло 20-ти человек

16:57 | 2.01.2019
Опубликован обновлённый список жителей дома пропавших после трагедии в Магнитогорске

16:30 | 2.01.2019
Число жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 19 человек

15:36 | 2.01.2019
Екатеринбургская епархия организовала рождественские поездки для паломников

15:19 | 2.01.2019
Завтра ограничат движение на кольце Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной

14:49 | 2.01.2019
Из медицинского центра на Бардина из-за пожара эвакуировали пациентов

14:41 | 2.01.2019
Под завалами в Магнитогорске найдены тела ещё двух человек, число жертв возросло до 17

13:52 | 2.01.2019
В Екатеринбурге шесть человек отравились наркотиками

13:48 | 2.01.2019
В Магнитогорске под завалами рухнувшего подъезда найден пятнадцатый погибший

12:07 | 2.01.2019
По факту схода вагонов с рельсов на Урале возбуждено уголовное дело

11:57 | 2.01.2019
Трагедия в Магнитогорске: число погибших возросло до четырнадцати человек

11:25 | 2.01.2019
В Екатеринбурге сегодня проходят панихиды по погибшим в Магнитогорске

11:02 | 2.01.2019
Ночью при пожаре в Нижнем Тагиле погибло двое человек

01.01.2019

18:41 | 1.01.2019
Этим летом Екатеринбург примет международный боксёрский форум: «Дерутся все!»

18:27 | 1.01.2019
Массовое ДТП в Екатеринбурге на Химмаше парализовало движение общественного транспорта





Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 