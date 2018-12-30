Новости дня
13:37 | 4.01.2019
Фото: ОТВ
Главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина ждут в суде. Ему грозит штраф
11 января в Кировском районном суде будет рассматриваться второй административный протокол, о привлечении Полянина к ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством». Главреду «Областной газеты» грозит предупреждение или наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Также 11 января будут рассмотрены два других протокола по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ, где стороной по делу проходит уже не Дмитрий Полянин, а возглавляемое им ГБУ СО «Редакция Газеты «Областная газета». Рассматривать материалы будет судья Крестина Упорова.
© «Вечерние Ведомости»
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