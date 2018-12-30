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13:37 | 4.01.2019

Фото: ОТВ

Главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина ждут в суде. Ему грозит штраф

В первый рабочий день 2019 года главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина ждет суд. В Кировском районном суде Екатеринбурга 9 января будет рассматриваться материал о привлечении медиаменеджера к ответственности по ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного контрактом». Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. В случае повторного нарушения ему будет грозить дисквалификация.

11 января в Кировском районном суде будет рассматриваться второй административный протокол, о привлечении Полянина к ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством». Главреду «Областной газеты» грозит предупреждение или наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Также 11 января будут рассмотрены два других протокола по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ, где стороной по делу проходит уже не Дмитрий Полянин, а возглавляемое им ГБУ СО «Редакция Газеты «Областная газета». Рассматривать материалы будет судья Крестина Упорова.

© «Вечерние Ведомости»

 


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