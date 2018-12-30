Сотрудники свердловского МЧС продолжают «облавы» на продавцов пиротехники

12:47 | 4.01.2019

Сотрудники МЧС и полиции выявили в Нижней Салде нелегальную точку продажи пиротехники, расположенную в подвале жилого дома. Правоохранителями были приняты меры по ее ликвидации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Объект был выявлен в рамках профилактической операции «Новый год», в ходе которой сотрудники МЧС совместно с представителями органов внутренних дел проводят рейды по проверке мест реализации пиротехнических изделий.



Один из рейдов прошел также в Серове. В ходе обследования проведены противопожарные инструктажи с лицами, ответственными за хранение и реализацию пиротехнических изделий.



В ходе рейда сотрудники МЧС напоминали покупателям о мерах безопасности при покупке и использовании пиротехнических изделий. Инспектора госпожнадзора обращали внимание на то, что пиротехническая продукция должна иметь на упаковке информацию о стране-изготовителе, условиях хранения, сроке годности, инструкцию на русском языке. При покупке пиротехники необходимо убедиться, что упаковка пиротехнического изделия не повреждена. Использовать пиротехнику следует только на улице, на открытых площадках, вдали от жилых домов и автомобилей.



Напомним, что в середине декабря рейд также провели и общественники. Региональный координатор проекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев совместно с журналистами объехал несколько торговых точек по продаже пиротехники, выявив значительное количество нарушений, касающихся отсутствия сертификатов на продукцию.