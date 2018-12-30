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12:33 | 4.01.2019
Гирлянды, цветы и голуби: что везут на Урал иностранцы
Кроме этого, таможенники изъяли партию женской обуви весом более 46 килограмм, которую бизнесмен из Китая вез якобы на выставку в Москву через Екатеринбург и две тысячи гвоздик из Азербайджана, якобы привезенных для организации свадебной национальной церемонии (впоследствии вся партия была уничтожена из-за отсутствия документов на продукцию). Голубей, которых привез мужчина из Душанбе, пришлось отправить обратно в Таджикистан из-за отсутствия справки с отметками о прививках и прохождении ветеринарного контроля.
Попались на нарушении закона и бизнесмены из Узбекистана. Они пытались ввезти в России 48 костюмов, рассказав таможенникам, что везут образцы товаров на форум моды. Таможенники помогли оформить временный ввоз товаров без уплаты пошлины при условии последующего вывоза из страны костюмов. Другого гражданина Узбекистана задержали при попытке провоза реле электромагнитного напряжения общей массой 75 килограммов.
Гражданку России, постоянно проживающую в Германии, заставили получать разрешение министерства культуры РФ на вывоз из страны креста с изображением распятого Христа, так как экспертиза признала, что сувенир является культурной ценностью.
Под новый год кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса «Пекин-Екатеринбург». Оказалось, что с собой в нескольких коробках мужчина вез с собой 70 килограммов новогодних сувениров. Таможенники изъяли всю партию товаров.
В пресс-службе Уральского таможенного управления отмечают, что перемещать через границу авиатранспортом можно товары весом не более 50 килограммов и стоимостью не более 10 тысяч евро. А за коммерческие партии в багаже необходимо уплатить таможенную пошлину и оформить документы.
© «Вечерние Ведомости»
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