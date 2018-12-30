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12:10 | 4.01.2019

Фото: http://kondor-imperiya.ru

Представители охранного рынка обратились за помощью к заместителю Генпрокурора по УрФО

Новому заместителю Генпрокурора РФ по УрФО Юрию Гулягину предстоит разобраться в истории с госзакупками, касающимися оказанию охранных услуг госпредприятию. Как стало известно veved.ru, на имя Юрия Гулягина поступило обращение по факту якобы противоправных действий руководства АО «Урал» (бывший ФГУП, принадлежит государству).

Заявитель, которым выступил екатеринбургский ЧОП «Бригада» (в прошлом принадлежал авторитетному коммерсанту Олегу Наумову, который постепенно меняет сферу деятельности и уходит в бизнес пассажирских перевозок) указывает, что в декабре АО «Урал» на сайте госзакупок опубликовало заявку на оказание охранных услуг с начальной (максимальной) ценой договора в чуть более 49 миллионов рублей. В аукционе приняли участие две компании из уральской столицы – ЧОП «Бригада» и ЧОО «Зенит ЕК». По итогам конкурса победителем признана вторая фирма, а «Бригаде» отказали в допуске.

При этом, по информации, требующей проверки, директор АО «Урал» Георгий Базаев перевел с расчетного счета вверенного ему предприятия сумму в размере пять миллионов рублей в ЧОО «Зенит ЕК» для обеспечения заявки на участие в аукционе, что является нарушением законодательства. Также при участии в аукционе ЧОО «Зенит ЕК» представил справку, в которой может быть завышена численность сотрудников: согласно условиям аукциона требуется 30 лицензированных охранников, а по данным контролирующих органов, их численность в компании составляет 25. Так ли это, и предстоит выяснить сотрудникам прокуратуры.

Кроме этого, как сообщает представитель ЧОП «Бригада» в обращении к Юрию Гулягину, на объектах охраны, к примеру, в городе Лабытнанги (ХМАО) по документам охрана присутствует, а фактически её там нет, однако денежные средства выделяются ЧОО «Зенит ЕК». Он просит провести проверку указанных фактов, отмечая, что речь идет об ущербе для госбюджета, который может исчисляться миллионами рублей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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