Свидетель по делу жительницы Режа Ирины Сохаревой предстанет перед судом

19:18 | 3.01.2019

Прокуратура подписала обвинительное заключение по уголовному делу Сергея Кремлева – свидетеля по делу осужденной за мошенничество с земельными участками жительницы Режа Ирины Сохаревой. Как стало известно veved.ru из собственных информированных источников, в январе материалы поступят в Режевской городской суд. Сергей Кремлев обвиняется по ч. 1 ст. 307 УК РФ («Заведомо ложные показания свидетеля»). Максимальная санкция ст. 307 УК РФ предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.



Сергей Кремлев 27 декабря 2017 года в ходе заседания Режевского районного суда, на котором рассматривалось дело Ирины Сохаревой, заявлял о том, что его бригада проводила работы на участке, арендованном Сохаревой. Впоследствии же, как установил суд, фундамент существовал лишь на бумаге, фактически никаких работ не проводилось.



Известно, что Кремлев еще с 2000-х годов был знаком с супругом Ирины Сохаревой — Дмитрием Сохаревым. Вместе они отбывали наказание в ИК-54 в Новой Ляле. Кремлев был осужден по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Хищение чужого имущества») и ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж чужого имущества»), судимость погашена в сентябре 2015 года.



Напомним, что в апреле 2018 года Режевской городской суд признал Ирину Сохареву виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначив ей наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. 26 июня Свердловский областной суд изменил приговор на условный.



Судом установлено, что Сохарева приобрела право собственности на арендуемые ей земельные участки обманным путем, что выразилось в предоставлении ею в Режевской отдел Управления Росреестра по Свердловской области поддельных кадастровых паспортов на не существующие на указанных участках объекты незавершенного строительства. Ущерб государству составил 1 миллион 238 тысяч рублей.