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16:16 | 3.01.2019
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В Екатеринбурге прошла первая «Январская прогулка» вокруг Шарташа
Участникам было предложено на выбор два маршрута длиной 8 и 15 км у побережья озера Шарташ. На финише организаторы награждали участников, занявших первое, второе и третье место, а также дарили призы тем, кто отличился: самой веселой компании, самому юному участнику (малышу всего семь месяцев), участнику на велосипеде.
Отметим, всего в мероприятии приняли участие 150 человек. Организаторы планируют проводить такое мероприятие каждый год.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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