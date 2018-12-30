В Екатеринбурге прошла первая «Январская прогулка» вокруг Шарташа

16:16 | 3.01.2019

e1.ru

Сегодня, 3 января, в уральской столице впервые прошло мероприятие «Январская прогулка», которое является аналогом ежегодной «Майской прогулки».



Участникам было предложено на выбор два маршрута длиной 8 и 15 км у побережья озера Шарташ. На финише организаторы награждали участников, занявших первое, второе и третье место, а также дарили призы тем, кто отличился: самой веселой компании, самому юному участнику (малышу всего семь месяцев), участнику на велосипеде.



Отметим, всего в мероприятии приняли участие 150 человек. Организаторы планируют проводить такое мероприятие каждый год.