Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 января 2019 года

15:48 | 3.01.2019

За прошедшие сутки с 08:00 02.01.2019г. до 08:00 03.01.2019г. на территории Свердловской области зарегистрировано 99 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 71 противоправное деяние. Из них: четыре факта умышленного причинения вреда здоровью, разбой, четыре грабежа, 17 краж, угон, три факта мошенничества, шесть фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе пять фактов хранения и один факт сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло семь ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, ещё 15 человек, в том числе несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 24 массовых мероприятия, в которых приняло участие 21790 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 108 сотрудников полиции, 51 представитель частных охранных предприятий, 13 членов ДНД и 11 сотрудников ОВО Росгвардии. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.