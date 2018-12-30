Пассажиров автобуса, заглохшего на трассе Пермь-Екатеринбург, спасли инспекторы ДПС

14:46 | 3.01.2019

Перво.ру

Пассажиров сломавшегося автобуса, который следовал по маршруту Челябинск-Пермь, спасли полицейские.



Автобус заглох на 308 километре трассы Пермь-Екатеринбург 3 января около 1.30 ночи. Всего в автобусе ехали 49 пассажиров, двое из них дети.



Сотрудники ГИБДД оперативно выехали на место происшествия и помогли пассажирам автобуса, доставив их в гостиничный комплекс «Дружинино», через пять часов за людьми приехал другой автобус, который довез их до Перми.