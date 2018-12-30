Более двухсот пьяных водителей задержаны в Свердловской области за первые дни праздников

14:28 | 3.01.2019

Фото: tvk6.ru

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, 203 водителя находившихся за рулём своих автомобилей в нетрезвом состоянии были выявлены в первые дни нового 2019 года. При этом 25 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. Ещё 34 автолюбителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



Кроме того, во время проведения рейдов в праздничные дни, сотрудниками свердловской Госавтоинспекции выявлено 108 человек, управлявших транспортными средствами без водительского удостоверения.



Все водители привлечены к административной ответственности.



Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, и напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей, а также лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Если в праздничные дни вы употребили спиртное, то гораздо проще, а самое главное безопасней для себя и окружающих, воспользоваться услугами такси или другим пассажирским транспортом.



УГИБДД по Свердловской области просит всех, кто стал свидетелем пьяного вождения, сообщать об этом по телефонному номеру дежурной части УГИБДД – 269-77-00, таким образом, вы возможно сохраните чью-то жизнь.