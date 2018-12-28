Завтра ограничат движение на кольце Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной

15:19 | 2.01.2019

2gis.ru

Екатеринбуржцев предупреждают об ограничении движения на кольце Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной. С 3 по 10 января здесь будут проводиться работы по прокладке ливневой канализации.



Ограничения коснутся автомобилей, следующих по оси Объездной дороги со стороны улицы Амундсена в направлении Московского тракта и выезжающих из микрорайона Академического в направлении центра Екатеринбурга, уточняют в пресс-службе городской администрации.



На указанном участке оборудована временная проезжая часть и тротуар для пешеходов.