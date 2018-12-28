Из медицинского центра на Бардина из-за пожара эвакуировали пациентов

14:49 | 2.01.2019

пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня днем произошел пожар в здании медицинского центра на лице Бардина в Екатеринбурге. После срабатывания пожарной сигнализации из здания эвакуировали 10 пациентов, в том числе семерых детей, а также трех сотрудников. Информации о пострадавших не поступало.



По сведениям регионального ГУ МЧС, возгорание произошло в кабинете на шестом этаже. Площадь пожара составила 5 кв.м.



«Оперативные действия пожарных позволили не допустить распространения огня за пределы кабинета. В течение семи минут пожар потушен. В тушении были задействованы пять единиц техники, 18 человек. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.