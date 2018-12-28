Новости дня
14:49 | 2.01.2019
пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Из медицинского центра на Бардина из-за пожара эвакуировали пациентов
По сведениям регионального ГУ МЧС, возгорание произошло в кабинете на шестом этаже. Площадь пожара составила 5 кв.м.
«Оперативные действия пожарных позволили не допустить распространения огня за пределы кабинета. В течение семи минут пожар потушен. В тушении были задействованы пять единиц техники, 18 человек. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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