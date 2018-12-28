В Екатеринбурге шесть человек отравились наркотиками

13:52 | 2.01.2019

penzavzglyad.ru

В Екатеринбурге зафиксировано массовое отравление наркотиками. Инцидент произошел накануне, 1 января. В больницу поступило сообщение об ухудшении состояния шестерых человек, находившихся в квартире на улице Бисертской.



Как рассказала официальный представитель УМВД Екатеринбурга Ирина Бучельникова, информация была передана в полицию. Проводится проверка.



Пострадавшие госпитализированы. Им поставлен предварительный диагноз - отравление психоактивными веществами. Полиция устанавливает, какое вещество они принимали.