По факту схода вагонов с рельсов на Урале возбуждено уголовное дело

12:07 | 2.01.2019

пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте

В Свердловской области по факту схода с рельсов 18 вагонов с углем возбуждено уголовное дело, об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте.



«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», - говорится в сообщении.



Напомним, в ночь на 1 января в районе станции Марамзино Свердловской железной дороги с рельсов сошли и опрокинулись 18 вагонов, груженных углем. По предварительным данным, повреждено около 150 метров железнодорожного полотна, а также около 300 метров контактной сети.



Размер ущерба и причины аварии устанавливаются. Сейчас аварийно-восстановительные работы завершены, движение поездов осуществляется в штатном режиме.