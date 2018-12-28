В Екатеринбурге сегодня проходят панихиды по погибшим в Магнитогорске

11:25 | 2.01.2019

ТАСС

Сегодня, 2 января, всех храмах Екатеринбургской епархии проходят заупокойные богослужения по жертвам трагедии в Магнитогорске, сообщает пресс-служба епархии.



Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. По последним данным погибли 11 человек, местонахождение более 30 человек остается неизвестным. Приоритетная версия - взрыв бытового газа. 2 января объявлен в Челябинской области днем траура.