Ночью при пожаре в Нижнем Тагиле погибло двое человек

11:02 | 2.01.2019

ryazan.life

Минувшей ночью в Нижнем Тагиле произошел пожар в общежитии на улице Щорса. Информация поступила на пульт диспетчера в 01:56.



Возгорание случилось в помещении на третьем этаже. Из здания эвакуировали 15 человек, в том числе двоих детей. На данный момент известно, что двое человек погибло.



«При пожаре погибли два человека, еще два человека получили отравление продуктами горения, они госпитализированы в токсикоцентр Нижнего Тагила», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Причины происшествия устанавливаются. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнем и неисправности электропроводки.



Площадь пожара составила 18 кв.м. В тушении было задействовано шесть единиц техники, 18 человек личного состава.