Массовое ДТП в Екатеринбурге на Химмаше парализовало движение общественного транспорта

18:27 | 1.01.2019

В Екатеринбурге массовое ДТП, произошедшее в районе 18 вечера на Химмаше, парализовало движение общественного транспорта. Участниками аварии стали три легковушки. Сейчас по улице Грибоедова троллейбусы не ездят, другие автомобили стараются объезжать.



По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что один автомобиль не пропустил другой, и те зацепили проезжающий мимо третий.



Сейчас известно только то, что бамперы всех трёх машин в убитом состоянии. Пострадавших, к счастью, нет.