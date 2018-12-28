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18:26 | 1.01.2019

Фото: компания "Газэкс"

После взрыва газа в Магнитогорске спасатели Первоуральска проведут экстренный рейд по домам, отапливаемым с помощью газа

С первого января в Первоуральске стартует экстренная проверка жилых домов, отапливаемых газом. Такие срочные меры были предприняты в связи со вчерашним ЧП в Магнитогорске: после взрыва бытового газа обрушилась значительная часть жилого дома и погибли люди.

Мероприятия организуют территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Первоуральска ГУ МЧС России по Свердловской области и газовая компания.

Газовики проверят состояние бытовых газовых приборов в квартирах и домах, а также расскажут жителям Первоуральска о правилах безопасности пользования газом.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение жилого дома. По предварительным данным, причина обрушения — взрыв бытового газа. На данный момент из-под завалов достали 16 человек, четверо из которых погибли. Судьба остальных 80 не известна.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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