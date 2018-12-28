Ройзман и 300 «безумных» екатеринбуржцев намотали 7 километров на городском пруду

16:13 | 1.01.2019

Фото: Е1

Около трёх сотен человек, невзирая на новогоднее похмелье и тяжесть от оливье и «шубы», всё-таки нашли в себе силы и вышли на новогоднюю пробежку с бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом. Вокруг городского пруда приверженцы ЗОЖ намотали 7 километров. Этой традиции уже пять лет.



«Сегодня было какое-то невероятное количество участников — человек 300, — поделился впечатлениями Евгений Ройзман. — Полная набережная бегунов была! При этом люди совершенно разные — были даже чемпионы мира и мастера спорта. Все получили удовольствие».



После этого отчаянная команда отправилась пить чай в Ельцин-центр, где всех угощали печеньем, которое выпекают по рецепту Наины Ельциной.



Отметим, что на раннюю пробежку пришли не только спортсмены и не пьющие, но и те, кто всё-таки пригубил в новогоднюю ночь, но нашёл в себе силы встать.