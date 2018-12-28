Машина скорой помощи попала в ДТП в Екатеринбурге: экипаж могут госпитализировать

16:11 | 1.01.2019

Фото: vyatka-grad.ru

Сегодня утром машина скорой помощи попала в ДТП в Екатеринбурге. Инцидент произошёл в 12:20 по адресу 8 марта, 205, сообщают наши коллеги из URA.RU со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД.



По информации полиции, авария случилась в тот момент, когда автомобиль медиков выезжал с прилегающей территории. Спешили санитары на вызов или возвращались на базу, – станет известно позже.



Вместе с тем, по данным источника наших коллег, медицинский автомобиль столкнулся с машиной BMW. По его информации, пострадали три сотрудника скорой помощи, сейчас решается вопрос об их госпитализации.