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15:33 | 1.01.2019
Фото: Rusdtp.ru
В Екатеринбурге в результате ДТП погиб заместитель начальника одной из екатеринбургских колоний
В ночь с 31 декабря на 1 января подполковник Савельев был ответственным от руководства по ФКУ ИК-2. Встретить Новый год он хотел в семейном кругу, а потому, взяв с собой костюм Деда Мороза, покинул учреждение, поехав домой поздравлять детей.
Сразу после полуночи, в 00:30, Савельев, управляя автомобилем Renault Megane, принадлежавшим его жене, торопился вернуться к месту несения службы. Однако, подъезжая к перекрёстку улиц Бебеля и Автомагистральной, он решил проскочить через перекрёсток на мигающий «жёлтый» сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti, который в свою очередь выехал на перекресток на только что загоревшийся «жёлтый» сигнал светофора. В результате таких действий водителей ДТП было неизбежно.
Сильный удар Chevrolet пришёлся в водительскую дверь Renault, в результате чего подполковник Савельев получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
© «Вечерние Ведомости»
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