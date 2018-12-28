В Екатеринбурге в результате ДТП погиб заместитель начальника одной из екатеринбургских колоний

15:33 | 1.01.2019

Фото: Rusdtp.ru

Как стало известно «Вечерним ведомостям» из собственных источников, ровно через полчаса после встречи Нового года в ДТП на улице Бебеля погиб заместитель начальника по безопасности и оперативной работе, расположенной в Екатеринбурге ФКУ ИК-2, подполковник внутренней службы Савельев А.Н.



В ночь с 31 декабря на 1 января подполковник Савельев был ответственным от руководства по ФКУ ИК-2. Встретить Новый год он хотел в семейном кругу, а потому, взяв с собой костюм Деда Мороза, покинул учреждение, поехав домой поздравлять детей.



Сразу после полуночи, в 00:30, Савельев, управляя автомобилем Renault Megane, принадлежавшим его жене, торопился вернуться к месту несения службы. Однако, подъезжая к перекрёстку улиц Бебеля и Автомагистральной, он решил проскочить через перекрёсток на мигающий «жёлтый» сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti, который в свою очередь выехал на перекресток на только что загоревшийся «жёлтый» сигнал светофора. В результате таких действий водителей ДТП было неизбежно.



Сильный удар Chevrolet пришёлся в водительскую дверь Renault, в результате чего подполковник Савельев получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия до прибытия медиков.