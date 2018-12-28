Спасатели из Екатеринбурга вылетели в Магнитогорск на помощь южноуральским спасателям

14:16 | 1.01.2019

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Спасатели из Екатеринбурга отправились на помощь южноуральским в Магнитогорск. Накануне ночью в одной из многоэтажек взорвался бытовой газ, в результате чего значительная часть дома просто взяла и обрушилась. Из-под завалов уже достали 16 человек, четверо из них погибли. Судьба остальных 80 человек остаётся неизвестной.



В настоящее время на месте ЧП дежурят специалисты Уральского поисково-спасательного отряда и полпред президента УрФО Николай Цуканов.



«Аварийно-спасательные работы продолжаются. Для разбора завалов работает инженерная техника: 4 крана, 4 погрузчика, 6 самосвалов. На месте дежурят кареты скорой медицинской помощи», – отметили в ГУ МЧС по Челябинской области.



На фотографиях с места трагедии видно, что к обрушившемуся дому приехал губернатор Борис Дубровский.



Сообщается, что из-под завалов извлечены 16 человек, также проведена эвакуация жителей нескольких подъездов.