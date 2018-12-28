Двухлетний малыш, который пострадал в ДТП на Фурманова в Екатеринбурге, встретил Новый год в больнице

Двухлетний малыш, который вместе с мамой серьёзно пострадал в результате ДТП на улице Фурманова в Екатеринбурге, встретил Новый год в больнице. Вместе с мамой Екатериной Норицыной они несколько недель пролежали в коме. Все праздники семья проведёт на больничной койке.«Встречаем Новый год в больнице. Домой нас не отпустили, там разные инфекции и другие риски. Лучше медленно выздоравливать, чем быстро праздновать. Самое главное, что вместе. Спустя полтора месяца встреча состоялась. С перебитой судьбой, но живые», – рассказал глава семьи Павел Норицын.Мужчина благодарит врачей, которые спасли его близких, а также всех, кто молится за пострадавших.Мама с малышом угодили под колеса кроссовера Honda CR-V этой осенью на пересечении улиц Фурманова и 8 Марта. Сейчас мальчик сам ест и узнаёт близких.Также в аварии получил серьезные травмы 30-летний Андрей Медведев, который первым принял на себя удар иномарки. У мужчины парализована левая часть тела. Врачи буквально собрали его по кусочкам.«Он пока не может сам стоять. К нормальной жизни, по прогнозам врачей, вернемся в лучшем случае через год», – рассказывает супруга Андрея.Виновником аварии стал 50-летний Владимир Пузырев, у которого перед ДТП мог приключиться приступ эпилепсии. Сейчас мужчина находится в СИЗО.Фото: УГИБДД по Свердловской области