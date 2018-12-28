В Екатеринбурге несколько домов на Щербакова остались без горячей воды

19:32 | 31.12.2018

Фото: media.1777.ru

Сегодня в Екатеринбурге на Уктусе произошла коммунальная авария – прорвало трубопровод. В результате аварии без горячего водоснабжения остались несколько домов на улице Щербакова.



В настоящее время на улице Павлодарской ведутся ремонтно-восстановительные работы. О том, когда горячая вода начнет поступать в дома снова, пока неизвестно.



Напомним, вчера подобная коммунальная авария произошла на Уралмаше – мы писали об этом .