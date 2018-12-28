В Нижнем Тагиле в загоревшейся квартире погибли женщина и ее трехлетняя дочь

17:18 | 31.12.2018

Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО

В Нижнем Тагиле сегодня, 31 декабря, утром загорелась квартира в жилом доме №9 на улице Полярной. При пожаре погибли женщина и ее трехлетняя дочь.



По информации МЧС, с огнем боролись девять спасателей на трех машинах, из дома экстренно эвакуировали восьми жильцов, среди них – двое детей. Огонь повредил десять квадратных метров.



Двух человек спасти не удалось - в момент возгорания в помещении находились 36-летняя тагильчанка и ее дочь. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшей женщины.