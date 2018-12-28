В Свердловской области ликвидирован склад 73 тысяч литров паленого алкоголя

16:20 | 31.12.2018

Фото предоставлено В. Н. Горелых

В Новоуральске сотрудники полиции и ФСБ ликвидировали склад с немаркированным алкоголем, расположенный в промзоне на улице Монтажников.



По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в ходе проверки была изъята спиртосодержащая продукция объемом 73 тыс. литров и стоимостью 1,7 млн рублей.



Владельцем данной продукции является индивидуальный предприниматель, который организовал свою незаконную деятельность с февраля по декабрь 2018 года.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас органы внутренних выясняют, в какие торговые заведения ранее отправлялся этот товар.