Новости дня
15:36 | 31.12.2018
Фото: Газета.Ру
МЧС: В Свердловской области ожидается усиление ветра до 25 м/сек
«По информации синоптиков в ближайшие 3 часа и вечером 31 декабря в Свердловской области ожидается усиление ветра до 20-25 м/сек. Будьте бдительны. Телефон пожарных и спасателей – 101, экстренных служб – 112», – говорится в сообщении.
Сообщение с предупреждением о штормовом ветре с рекомендациями о проведении превентивных мероприятий по минимизации последствий непогоды направлено во все муниципальные образования региона, а также в министерства и ведомства.
Кроме того МЧС просит жителей области быть бдительными и осторожными во время новогодних торжеств и гуляний, и напоминает о том, что особо внимательными, при таких погодных условиях, необходимо быть при использовании пиротехники в новогоднюю ночь.
«При посещении мест массовых гуляний, новогодних торжеств будьте бдительными и осторожными. Остерегайтесь нахождения рядом с незакрепленными конструкциями, около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение слабозакрепленных конструкций, льда и снега. Не рекомендуется прятаться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиям.
При сильном ветре необходимо воздержаться от использования пиротехнической продукции. Фейерверк при порывах ветра может изменить траекторию движения, нанести травмы окружающим, вызвать пожар при попадании в здание или сооружение», — рекомендуют в МЧС.
По данным ФГБУ «Уральское УГМС», в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Температура воздуха в новогоднюю ночь в области ожидается -13°С … -18°С, при прояснении -21°С … -26°С, в Екатеринбурге -14°С … -16°С.
© «Вечерние Ведомости»
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