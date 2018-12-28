Ночью в Качканаре загорелась квартира в жилом доме

13:29 | 31.12.2018

Фото: mediaryazan.ru

Минувшей ночью в Качканаре загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме на улице Микрорайон, 6А. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 29 квадратных метров.



В горящей квартире на пятом этаже было повреждено домашнее имущество. Из задымленного дома спасатели эвакуировали 20 человек, пятеро из них – дети. С огнем боролись 9 человек и 3 единицы спецтехники.



В настоящее время причина пожара неизвестна.