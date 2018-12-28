«Ласточка» совершил первый рейс из Екатеринбурга в Талицу

11:57 | 31.12.2018

Фото: пресс-служба СвЖД

Вчера, 30 декабря, электропоезд «Ласточка» совершил первый рейс по маршруту Екатеринбург — Талица. Первых пассажиров провожали Дед Мороз и Снеурочка.



Теперь с 1 января электропоезд будет ходить из Екатеринбурга в Талицу ежедневно. «Ласточки» останавливаются на станциях Первомайская, Косулино, Шарташ, Шипелово, Баженово, Еланский, Богданович, Камышлов и Ощепково.



Отметим, что с Нового года стоимость проезда на электропоезде составит 450 рублей.