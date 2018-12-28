В новогоднюю ночь Екатеринбург порадует теплом

11:11 | 31.12.2018

Фото: img4.goodfon.ru

В ближайшие три дня Екатеринбург порадует гостей и жителей города относительным теплом.



Сегодня, 31 декабря, температура воздуха составит 11—13 градусов мороза, а в новогоднюю ночь будет лишь 14—16 градусов ниже нуля.



Также завтра, 1 января, погода будет примерно такой же – столбик термометра опустится до минус 12—14 градусов, а днем 2 января будет еще теплее – всего 8—10 градусов ниже нуля.



В ближайшие дни осадков в Екатеринбурге не ожидается, будет облачно с прояснениями и небольшой ветер 3-10 м/с.