Екатеринбургский боксёр Евгений Чупранов не сумел завоевать титул чемпиона WBO

Боксёр из Екатеринбурге Евгений Чупранов на турнире в Японии не смог одержать победу в поединке с Масаюки Ит. Это поражение стало первым в карьере спортсмена.Соперником свердловчанина стал действующий обладатель пояса 27-летний японец Масаюки Ит, на счету у которого 25 побед при одном поражении и одной ничьей.Евгений Чупранов за всю карьеру одержал 20 побед, но завоевать титул чемпиона WBO в первом легком весе у бойца не удалось.