Страшное ДТП с участием фур произошло на Московском тракте

Сегодня, 30 декабря, на Московском тракте на участке дороги возле кафе «Держава» произошло массовое ДТП с участием трёх фур и четырёх легковушек. В результате столкновения автомобильное движение в обе стороны было полностью парализовано. Образовалась большая пробка.Больше часа автолюбители стояли на трассе. Одна из фур, участников аварии, отъехала в сторону, после чего движение начало восстанавливаться.Как сообщают очевидцы, один человек погиб на месте, также на месте ДТП работали несколько машин «скорой помощи». Информации о других пострадавших пока что нет. Причины ДТП в настоящее время выясняются.Фото: Е1.RU