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17:57 | 30.12.2018
«Предновогодний тур»: депутат Госдумы отправился на защиту уральцев от сверхпоборов в ЖКХ
Решение вызывало соответствующую реакцию нижнетуринцев, скандал дошел до депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который предложил им провести акцию протеста. Уже после того, как скандал стал приобретать едва ли не федеральный масштаб, Стасенок отменил собственное постановление, введя поэтапное, а не разовое повышение тарифа. Впрочем, жители города все же вышли на митинг, несмотря на противодействие властей. Место для проведения акции им согласовали лишь с третьей попытки.
Дмитрий Ионин, как и обещал, сегодня днем приехал на митинг нижнетуринцев. Жители вышли с плакатами «Стасенок, руки прочь от ЖКХ», «Мэр – не путай свой карман и карман жителей», «Рост тарифов = обнищание» и другими. Всего на мероприятие пришло порядка 350 человек, несмотря на предновогодние хлопоты и 18-градусный мороз.
«Собралось 300-400 человек. Для Нижней Туры количество просто огромное - примерно каждый пятидесятый житель, если не считать поселки. Людей вывела на площадь непоследовательность и безответсвенность местного мэра, решившего в два раза (!) поднять тарифы на "содержание жилья" для населения», – говорит Дмитрий Ионин.
© «Вечерние Ведомости»
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