«Рифей» всё же попытается отобрать «мусорный бизнес» у «Спецавтобазы» в Екатеринбурге

16:35 | 30.12.2018

Апелляционную жалобу на решение Свердловского Арбитражного суда по иску об отмене результатов конкурса на обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Восточной зоне, куда входит в том числе Екатеринбург, подала компания «Рифей»



В Семнадцатый апелляционный арбитражный суд жалоба поступила вчера, 30 декабря, в последний рабочий день 2018 года. Решение по ней суд примет уже в следующем году.



Напомним, что компания «Рифей», ставшая победителем конкурсного отбора региональных операторов по обращению с ТКО в Северном административно-производственном объединении, ранее уже пыталась оспорить результаты конкурса и в Восточной зоне, где победителем конкурса стало ЕМУП «Спецавтобаза». Тогда, при рассмотрении дела, Арбитражный суд Свердловской области в качестве обеспечительной меры накладывал запрет на заключение договоров «Спецавтобазой» с её подрядчиками. Позже эта обеспечительная мера была отменена, а 3 декабря Арбитражный суд вынес решение об отказе в удовлетворении иска.