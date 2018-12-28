Три ребёнка пострадали в результате аварии на Режевском тракте

16:12 | 30.12.2018

Фото: E1.RU

Сегодня, 30 декабря, на трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск столкнулись два автомобиля: «пятёрка» и Lada Priora. Пострадали шесть человек, в том числе дети.



По предварительным данным, водитель «пятёрки» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение автомобилей.



В результате аварии пострадало шесть человек: оба водителя и четыре пассажира «приоры», среди которых дети двух, девяти и пятнадцати лет.



Точной информации о состоянии здоровья пострадавших нет. Причины аварии в настоящее время выясняются.