Десятки домов остались почти без отопления из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Уралмаше из-за крупной коммунальной аварии на улицах Баумана и Ильича ограничено отопление в 44 домах.В настоящее время на месте аварии работают восемь единиц техники и 12 специалистов. Ремонтные работы, согласно плану, завершатся сегодня к 22:00, после чего отопление поступит в дома в прежнем объёме.Во время замены труб горячее водоснабжение и отопление будет обеспечиваться со сниженными параметрами.