Облачно, без осадков: погода в Екатеринбурге на предстоящей неделе

15:18 | 30.12.2018

Фото: ektrest.ru

Сейчас в Екатеринбурге преимущественно солнечно, температура воздуха достигает отметки -14 °C. На первой неделе 2019 года ожидается потепление, сообщают синоптики.



В понедельник, 31 декабря, днём температура воздуха будет -13 °C, ночью -18 °C. Пасмурно.



Во вторник, 1 января, днём -13 °C, ночью -14 °C. Ясно, без осадков. В среду, 2 декабря, днём ожидается -10 °C, ночью около -17 °C. В четверг, 3 декабря, потеплеет до -8 °C днём и похолодает до -14 °C ночью. В пятницу, 4 декабря, температура воздуха достигнет отметки -12 °C днём и -17 °C ночью.



Выходные окажутся самыми тёплыми днями на неделе: и в субботу, 5 января, и в воскресенье, 6 января, ожидается до -5 °C днём и до -11 °C ночью. Возможен снег.