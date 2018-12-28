Оперативники свердловского УЭБиПК изъяли более 7000 бутылок «контрафакта» на КОРе

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области сегодня, 30 декабря, выявили склад , в котором хранилась и реализовывалась контрафактная алкогольная продукция. Об этом veved.ru стало известно из собственных информированных источников. По данным издания, склад находился в Екатеринбурге на территории Кировского оптового рынка. К незаконной деятельности, как удалось установить, причастен уроженец Азербайджана – некто Вахабов.Всего со склада оперативниками вывезено более 7100 бутылок с алкогольной продукцией. В том числе – водки известных наименований («Золото славян», «Мырная», «Парламент» и др.), коньяка («Кизляр», «Старый Кенигсберг») с, предположительно, поддельными акцизными марками, водки казахстанского производства с акцизными марками иностранного государства. Кроме этого, было обнаружено и изъято несколько 10-ти литровых канистр с этиловым спиртом и так называемые «фунфырики».По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.