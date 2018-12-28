В Екатеринбурге зооспасатель помог освободиться запутавшемуся голубю

12:52 | 30.12.2018

Фото: архив зооспасателя

29 декабря в Екатеринбурге зооспасатель помог кошке слезть с дерева, после чего отправился на помощь к голубю, повисшему на ветке вниз головой на уровне четвёртого этажа.



Лапки птицы запутались в нитках, что помещало ей самостоятельно освободиться и улететь.



Обе операции прошли успешно. Кошка ищет себе хозяина, а птица после освобождения улетела.