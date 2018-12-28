Капитан ФК «Урал» стал Дедом Морозом и поздравил болельщиков с праздником

11:27 | 30.12.2018

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Капитан екатеринбургской футбольной команды «Урал» Артём Фидлер в преддверии праздника стал Дедом Морозом. В своём новом обличии спортсмен побывал в гостях у юных болельщиков «шмелей».



По условиям акции «Футбольный Дед Мороз» спортивные любители должны были прислать свои поздравления в адрес клуба. Самых оригинальных и поздравил Дед Мороз Артём Фидлер.



Победителями стали Валерия Кузьмина, Сергей Кочнев и семья Зыряновых. От капитана клуба они получили сувенирную продукцию и мандарины.