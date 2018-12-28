Неадекватный житель Екатеринбурга выбросил собаку с девятого этажа

В Екатеринбурге живодёр выбросил собаку с девятого этажа, после чего сам норовил свести счёты с жизнью. От полученных травм домашний питомец скончался на месте.О происшествии сообщила мать екатеринбуржца. Служба спасения «Сова» задержала хулигана, находящегося в неадекватном состоянии, и отправила его в специализированное учреждение. Ранее дебошир уже был судим.По факту преступления в настоящее время проводится проверка. После её завершения будет принято процессуальное решение.