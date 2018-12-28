В Нижнем Тагиле ночью горел частный дом

09:52 | 30.12.2018

Фото: om-saratov.ru

Сегодня, 30 декабря, ночью в Нижнем Тагиле на улице Кирпичная горел большой частный дом. На площади 64 квадратных метра огонь повредил кровлю, чердачное перекрытие и домашнее имущество.



Как сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава.



Причины возгорания в настоящее время выясняются. Информации о пострадавших нет.