Перуанца Джованни, который влюбился в Екатеринбург после ЧМ-2018, выдворяют из России

Перуанца Джованни, который влюбился в Екатеринбург, когда приехал в уральскую столицу на чемпионат мира по футболу, выдворяют из России. Согласно документам, которые он получил от ГУ МВД по Свердловской области, территорию РФ он должен покинуть до 1 января.Джованни по-настоящему влюбился в Россию, когда был на футбольных матчах в рамках чемпионата мира. В частности, ему так понравился Екатеринбург, что после окончания матчей он снова вернулся на Урал. Джованни надеялся, что насовсем.Перуанец поселился у добродушного русского на ул. Уральской и, по правде сказать, какое-то время был иждивенцем. Зато теперь Джованни учит русский язык и даже планировал получить вид на трудовую деятельность, чтобы устроиться электриком, пока не пришла вот эта бумага.В письме, отправителем которого было ГУ МВД по Свердловской области, значилось: территорию России Джованни должен покинуть до 1 января. Это стало настоящим ударом для 36-летнего уроженца Латинской Америки, ведь и Урал покидать не хочется, и денег на билет домой не хватает.«Каждые 90 дней он должен был пересекать границу России, и для этого мы ездили в Казахстан, – рассказывает екатеринбуржец Владимир Хакимов, который и приютил Джованни. – До этого в документах значилось, что он может находиться в стране до 29 января. Мы уже купили ему билет на 15 января в Барселону, но как быть дальше не знаем».В УМВД Екатеринбургу пояснили, что, согласно указу президента, все иностранные болельщики должны покинуть страну до 1 января. Таким образом, уже через три дня перуанец не будет иметь права находиться в нашей стране.Фото: Владимир Хакимов