Власти Березовского «выселяют» муниципальную газету. Глава города: «На мороз людей никто не выгоняет»

17:40 | 29.12.2018

Глава Березовского Евгений Писцов

Администрация Березовского решила выселить муниципальную газету «Березовский рабочий» из здания, которое журналисты занимали последние годы. Изданию предложили площадь помещений в три раза меньше – вместо более 200 квадратных метров всего 70 кв.м. По мнению главного редактора «Березовского рабочего» Сергея Стукова, для выполнения муниципального задания (газета публикует нормативно-правовые акты администрации) требуется минимум 150 «квадратов».



Глава Березовского Евгений Писцов заявил, что переезд редакции – вынужденная мера, направленная на повышение эффективности использования муниципального имущества. Помещение, в котором сегодня размещена редакция муниципальной газеты, планируется передать Комплексному центру социального обслуживания населения города, который сейчас находится на Театральной, 34. Помещение на Театральной, 34 не соответствует противопожарным нормам – там отсутствует запасной выход, а технически оборудовать его невозможно. Министерство социальной политики Свердловской области, которое «курирует» центр, при положительном решении вопроса, готово рассмотреть возможность передачи в муниципальную собственность здания детского реабилитационного центра «Полянка» под ясли-сад (в Березовском проблема с обеспечением детей местами в ДОУ).



«Я давал поручение своему заместителю по социальным вопросам обсудить этот вариант с представителями минсоцполитики после Нового года, с расчетом, что до этого я успею встретиться с коллективом редакции и пояснить им предстоящие перемещения, но она поторопилась. Никто крест на муниципальной газете ставить не собирается, на мороз людей никто выгонять не планирует. Редакцию планируется разместить на хороших площадях в современном бизнес-центре на улице Строителей. Сейчас редакция сидит в помещениях с совдеповским ремонтом. В редакции 7 человек, и предлагаемых 70 квадратных метров вместо нынешних 230, по-моему, вполне достаточно. Я хотел сегодня переговорить об этом с редактором Березовского рабочего, Сергеем Стуковым, но он не отвечает на телефонные звонки. Написал ему об этом сообщение. Тот молчит. Вопрос о смене главного редактора в повестке не стоял, несмотря на периодические, и нетактичные, в том числе в мой адрес выпады Стукова», – прокомментировал ситуацию Евгений Писцов.